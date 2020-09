రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్‌గారు విసిరిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ దేశ వ్యాప్తంగా మంచి స్పంద‌న ల‌భించింది. ఈ ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన‌డానికి చాలామంది మొగ్గుచూపుతున్నారు. రాజ‌కీయ‌నాయ‌కులు, సినీ ప్ర‌ముఖులు, క్రీడాకారులు ఇలా రంగంతో సంబంధం లేకుండా ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో జ‌బ‌ర్థ‌స్ట్ క‌మేడియ‌న్ చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర విసిరిన ఛాలెంజ్‌ను స్వీక‌రిస్తూ మెగా బ్ర‌ద‌ర్ నాగ‌బాబు మ‌ణికొండ‌లోని త‌న నివాసంలో మొక్క‌లు నాటారు.

సంతోష్ కుమార్‌గారు ప్రారంభించిన గొప్ప కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌తిఒక్క‌రినీ భాగ‌స్వాములు చేసినందుకు కృత‌జ్ఙ‌త‌లు తెలిపారు నాగ‌బాబు. అయితే ఈ గొప్ప ప‌నికి మ‌రో ఇద్ద‌రిని నామినేట్ చేశారు నాగ‌బాబు. న‌టుడు భ‌ర‌ణి, క‌లికి రాజ్‌ల‌కు స‌వాలు విసిరారు. వీరిద్ద‌రు ఛాలెంజ్‌ను స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాటాల‌ని కోరారు. అలాగే ఈ ప‌ద్ధ‌తి ఇలానే కొన‌సాగాల‌ని మ‌న‌స్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు నాగ‌బాబు. ‌

Mega Brother @NagaBabuOffl accepted #GreenindiaChallenge ???? from Chammak Chandra and planted saplings at his home in #Manikonda.

Further nominated TV artists #Bharani and #KalikiRaj to continue the chain.

Specially thanked @MPsantoshtrs for this great initiative. ???? pic.twitter.com/nZusFWzSil