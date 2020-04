హైద‌రాబాద్ : లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో బ‌య‌ట‌కు రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండి..సుర‌క్షితంగా ఉండాల‌ని ప్ర‌భుత్వాలు ప్ర‌జ‌ల‌ను ఆదేశించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో ప్ర‌జ‌లు, వివిధ రంగాల‌కు చెందిన సెల‌బ్రిటీలు క్వారంటైన్ లో ఉండిపోయారు. లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో కొత్త కొత్త ప్ర‌యోగాలు చేస్తూ..టైం పాస్ చేస్తున్నారు.

తాజాగా మంచు విష్ణు కొబ్బ‌రి బోండంలో చికెన్, రైస్ వంటకం చేశాడు. ఇంట్లో మోహ‌న్ బాబు ఇత‌ర కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌కు వంట‌కాన్ని పంచుతున్న వీడియోను ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు. అన్ని ర‌కాల అర్హ‌త‌ల‌తో నేను చెఫ్ కాబోతున్నా అని మంచు విష్ణు ట్వీట్ చేశాడు.

Well, trying to cook something new. Baked rice and chicken inside a coconut. By the time this lockdown is over, I will turn into a chef with lot of patents. #StayHome pic.twitter.com/RISRW6HgJ9