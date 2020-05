న‌టుడిగా, ద‌ర్శ‌కుడిగా, నిర్మాత‌గా తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల గుండెల్లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకున్నారు సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ‌. ఎన్నో వైవిధ్య‌మైన పాత్ర‌లతో ప్రేక్ష‌కులని మెప్పించిన కృష్ణ ఈ రోజు 77వ బ‌ర్త్‌డే జ‌రుపుకుంటున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న త‌న‌యుడు మ‌హేష్ బాబు, కోడ‌లు న‌మ్ర‌త‌, మ‌న‌వ‌రాలు సితార‌తో పాటు ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు.



బ‌ర్త్ డే శుభాకాంక్ష‌లు నాన్న‌.. మీకు ఎప్ప‌టికీ రుణ‌ప‌డి ఉంటాను. మీరు ఎప్ప‌టికీ నా సూప‌ర్ స్టార్ అంటూ మ‌హేష్ చిన్న‌ప్పుడు తండ్రితో దిగిన ఫోటోని షేర్ చేస్తూ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. సితార త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కృష్ణ ఫోటో షేర్ చేస్తూ.. హ్యాపీ బ‌ర్త్ డే తాత గారు.. ల‌వ్ యూ వెరీ మ‌చ్.. ఈ రోజు మీకు మంచి జ‌ర‌గాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని విషెస్ తెలిపింది.



ఈ రోజు కృష్ణ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా మ‌హేష్ 27వ చిత్రం లాంచ్ కానుంది. ప‌ర‌శురాం ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రానికి స‌ర్కార్ వారి పాట అనే టైటిల్ ప‌రిశీలిస్తున్నారు. మైత్రిమూవీ మేక‌ర్స్, జీఎంబీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్, 14 రీల్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.



All that I am and trying to be... I owe it all to you!! Happy birthday, Nana❤️ My evergreen superstar ???????????? pic.twitter.com/miSMNCCycC