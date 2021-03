అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్ర‌తి ఒక్క‌రు త‌మ జీవితంలో స్త్రీ ప్రాముఖ్య‌త‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో సూపర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు త‌న త‌ల్లి, స‌తీమ‌ణి,కూతురు ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అద్భుతమైన మహిళలందరికీ, మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎప్పుడు అత్యున్న‌త స్థానంలో ఉండాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



ఇక అన‌సూయ న‌టిస్తున్న థ్యాంక్యూ బ్ర‌ద‌ర్ టీం కూడా మ‌హిళా దినోత్స‌వ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ అందులో న‌టించిన మ‌హిళ‌ల‌తో రూపొందించిన ప్ర‌త్యేక పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటుంది. అలానే సుధీర్ బాబు, అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోస్ మ‌హిళా దినోత్స‌వ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు.



Immense respect to all those sane human beings who fought against patriarchy and made us understand a basic thing called equality. Even today, we are just better as a society but no where ideal. Happy #WomensDay with a great hope for the future.