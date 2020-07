8 ఏళ్ళ వ‌య‌స్సులోనే స్టార్ సెల‌బ్రిటీ స్టేట‌స్ అందుకుంది మ‌హేష్ గారాల ప‌ట్టి సితార‌. ఈ చిన్నారి‌కి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు మ‌హేష్ లేదా న‌మ్ర‌త త‌ర‌చూ షేర్ చేస్తూ ఉండ‌డంతో నెటిజ‌న్స్ లిటిల్ ప్రిన్స్‌కి తెగ ఫిదా అయ్యారు. మ‌రోవైపు త‌ను సొంత‌గా స్టార్ట్ చేసిన యూ ట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా కూడా అల‌రిస్తూ ఉంటుంది. నిన్న సితార బ‌ర్త్‌డే కావ‌డంతో ఆమెకి సోష‌ల్ మీడియాలో శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తాయి.



సితార బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా మ‌హేష్ ఫ్యాన్స్ అన్న‌దానం చేశారు. కొంద‌రు మాస్క్‌లు, శానిటైజ‌ర్‌లు పంచారు. కేక్ క‌ట్ చేసి బ‌ర్త్‌డే సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఫ్యాన్స్ చూపిస్తున్న ప్రేమ‌కి మ‌హేష్ బాబు టీం కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేసింది. కొన్నేళ్ళుగా సితార పాపపై మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమ‌కి ధ‌న్య‌వాదాలు. క‌రోనా సంక్షోభంలో మీరు చేస్తున్న సామాజిక కార్య‌క్ర‌మాల‌ని అభినందిస్తున్నాం అని అన్నారు.



A Wholehearted thanks to all the fans for showering their immense love for Sitara papa. We truly appreciate the good deeds you do in-spite of the pandemic. We hope you all stay safe!????????????@urstrulyMahesh pic.twitter.com/nzGtWTAt2I