త‌మిళ స్టార్ హీరో సూర్య చాలా గ్యాప్ త‌ర్వాత సూప‌ర్ డూప‌ర్ హిట్ కొట్టాడు. సుధా కొంగ‌ర ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో శూర‌రై పోట్రు అనే చిత్రాన్ని చేయగా, ఈ సినిమా తెలుగులో ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా పేరుతో విడుద‌లైంది. ఎయిర్‌ డెక్కన్‌ అధినేత జీఆర్‌ గోపీనాథ్‌పై రాసిన పుస్తకం సింప్లీ ఫ్లై పుస్తకం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ లో విడుద‌ల కాగా, ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల‌నే కాదు సెల‌బ్రిటీల‌ను ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది.



ఈ చిత్రంపై వెంక‌టేష్‌, మాధ‌వ‌న్, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ వంటి హీరోలు ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. తాజాగా సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా సినిమాపై త‌న స్పంద‌న తెలియ‌జేశాడు. దుబాయ్ టూర్ నుండి వ‌చ్చాక ఈ సినిమా వీక్షించిన మ‌హేష్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ లో.. "శూరరై పోట్రు(ఆకాశం నీ హద్దురా) స్ఫూర్తిదాయకమైన చిత్రం. ద‌ర్శ‌క‌త్వ ప‌నితీరు, ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్ అద్భుతం. సూర్య న‌ట‌న చాలా బాగుంది. టీం సభ్యులు అంద‌రికి నా అభినంద‌న‌లు అని తెలిపారు. దీనికి స్పందించిన సూర్య మ‌హేష్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలియ‌జేశారు



#SooraraiPottru ???????????? What an inspiring film!! Brilliantly directed with amazing performances... @Suriya_offl in top form????????????Shine on brother...????????????Congrats to the entire team????????????@Aparnabala2 @Sudhakongara_of @gvprakash @nikethbommi