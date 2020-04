ఎప్పుడు సినిమా షూటింగ్‌ల‌తో రోజుల త‌ర‌బ‌డి బిజీగా ఉండే సినీ సెల‌బ్రిటీల‌కి లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న కుటుంబంతో ఎక్కువ స‌మ‌యం గ‌డిపే అవకాశం దొరికింది. దీనిని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు స‌ద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు అయితే త‌న పిల్ల‌ల‌తోనే ఎక్కువ‌గా గ‌డుపుతున్నాడు. లాక్‌డౌన్ టైంని మ‌హేష్ ఎలా గ‌డుపుతున్నాడ‌నే విష‌యాన్ని త‌ర‌చూ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ఫ్యాన్స్‌కి చేర‌వేస్తుంటుంది న‌మ్ర‌త‌.



తాజాగా మ‌హేష్ త‌న కొడుకు గౌత‌మ్‌తో క‌లిసి ఇంట్లో వ‌ర్చువ‌ల్ టెన్నిస్ ఆడాడు. కొడుకుతో పోటా పోటీగా ఆడుతూ మ‌ధ్య మ‌ధ్య‌లో చిన్న పిల్లాడిలా గంతులేశాడు. సితార స‌ల‌హాల‌తో మ‌హేష్ ఆడిన ఆట నెటిజ‌న్స్‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది.

Making the most of each day !! Game night with #Gautam❤️❤️❤️ #familytime #Quarantine #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/kb5MhseSgH