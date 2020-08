పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మొక్కనాటిన మహేశ్‌.. వీడియో

హైదరాబాద్‌ : టాలీవుడ్‌ ప్రిన్స్‌ మహేశ్‌బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆదివారం తన నివాసంలో మొక్క నాటారు. ఎంపీ సంతోశ్‌ కుమార్‌ ప్రవేశపెట్టిన గ్రీన్‌ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా ఆయన మొక్క నాటుతూ పుట్టినరోజును జరుపుకోవడానికి ఇంత కంటే మంచి మార్గం లేదన్నారు. మహేశ్‌ మొక్క నాటుతున్న వీడియోను ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేస్తూ ఈ ఛాలెంజ్‌ను సరిహద్దులు దాటనివ్వాలని కోరారు.



ఈ గ్రీన్‌ ఛాలెంజ్‌కు ప్రతి ఒక్కరూ మద్దతు తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నానన్నారు. పచ్చని ప్రపంచం వైపుకు అడుగులు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తాను మొక్క నాటడమే కాకుండా జూ. ఎన్టీఆర్‌, తమిళ హీరో థళపతి విజయ్‌, శృతి హాసన్‌కు ఆయన ఛాలెంజ్‌ విసిరారు.

There couldn't be a better way to celebrate my birthday???? #GreenIndiaChallenge

I pass this on to @tarak9999, @actorvijay & @shrutihaasan. Let the chain continue and transcend boundaries???? I request all of you to support the cause. One step towards a greener world! pic.twitter.com/MGDUf9B4xu