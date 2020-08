గ‌త రాత్రి మ‌హేంద్రుడు తాను అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించ‌గానే ఒక్క‌సారి క్రీడా లోకం మూగ‌పోయింది. అంద‌రి కాళ్ళు కాస్త చెమ‌ర్చాయి. టీ 20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ త‌ర్వాత మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోని రిటైర్ అవుతారేమోన‌ని అంద‌రు భావిస్తున్న త‌రుణంలో మ‌హీ తాను రిటైర్ అయ్యే స‌మ‌యం అయింద‌ని ప్ర‌క‌టించాడు.



ఎంఎస్ ధోని రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించ‌డంతో సోష‌ల్ మీడియాలో ఆయ‌న పేరు మారు మ్రోగిపోయింది. నువ్వొక లెజెండ్‌. నీ ఆట‌ను ఎలా మ‌ర‌చిపోగ‌లం అంటూ ప‌లువురు అభిమానులు, క్రికెట్ విశ్లేష‌కులు, సెల‌బ్రిటీలు ట్వీట్స్ చేశారు. సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు ..2011 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో సిక్స‌ర్ బాది భార‌త్‌కు ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ అందించిన ఉద్వేగ‌భ‌రిత‌మైన దృశ్యంకి సంబంధించిన పోస్ట‌ర్ షేర్ చేస్తూ.. ఆ ఐకానిక్ సిక్స‌ర్‌ను ఎలా మ‌ర‌చిపోగలం. 2011 ప్రపంచ‌క‌ప్ ఛాంపియ‌న్స్ !! ఆ స‌మ‌యంలో వాంఖ‌డే స్టేడియంలోని స్టాండ్స్‌లో నిలుచున్నాను. ఆ స‌న్నివేశాలు త‌ల‌చుకుంటే గ‌ర్వంగా ఉంది. ఎమోష‌న‌ల్ అవుతున్నా. క్రికెట్ ఎప్ప‌టికీ ఒకేలా ఉండ‌దు అంటూ మ‌హేష్ ట్వీట్ చేశారు.



How can I ever forget the iconic sixer!! World cup champions 2011 India!! Was in the stands at Wankhede, proud and tears rolling down... Cricket will never be the same... Take a bow @msdhoni ???????????????????????? pic.twitter.com/69vsf96820