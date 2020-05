లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైన మ‌హేష్ బాబు ఎక్కువ స‌మయాన్ని త‌న పిల్ల‌ల‌కే కేటాయిస్తున్నాడు. తాను చిన్న పిల్లాడిగా మారి వారితో స‌ర‌దా గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. రీసెంట్‌గా త‌న కూతురు సితార‌తో పాట పాడుకుంటూ సంద‌డి చేసిన మ‌హేష్ తాజాగా త‌న‌యుడు గౌత‌మ్‌తో స‌రదాగా ఫ‌న్నీ గేమ్ ఆడారు.



మ‌హేష్‌, గౌత‌మ్‌ల‌కి సంబంధించిన ఫ‌న్నీ గేమ్ వీడియోని న‌మ్ర‌త త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ..గౌత‌మ్ త‌న న‌వ్వుని ఏ మాత్రం ఆపుకోలేక‌పోయాడు అని కామెంట్ పెట్టింది. మ‌హేష్‌, గౌత‌మ్‌లకి సంబంధించిన వీడియో నెటిజ‌న్స్‌ని ఆక‌ట్టుకుంటుంది.



" For those of u who r new to this game !! this was a ‘blink and you lose’ competition!! As u can see GG wasn’t able to hold his laughter or his eyes open♥️♥️♥️ "

Namrata Via Instagram @urstrulymahesh #Maheshbabu pic.twitter.com/RLG8gESNyY