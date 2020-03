సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబుకి రికార్డులేమి కొత్త కాదు. దేశ వ్యాప్తంగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెంచుకున్న మ‌హేష్ తాజాగా స‌రికొత్త రికార్డ్ నెల‌కొల్పాడు. త‌న సోష‌ల్ మీడియా ఎకౌంట్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ఫాలోవ‌ర్స్ సంఖ్య 9 మిలియ‌న్స్‌కి చేరింది. ఇంత వ‌ర‌కు ఏ సౌత్ హీరో కూడా ఇంత మంది ఫాలోవ‌ర్స్‌ని పొంద‌లేదు. దీంతో అరుదైన రికార్డ్ పొందిన హీరోగా మ‌హేష్‌ని అభిమానులు ప్ర‌శంసిస్తున్నారు. మ‌హేష్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా పేజ్‌ల‌లో ప‌ర్స‌న‌ల్‌తో పాటు టూర్స్‌, పిల్ల‌ల విష‌యాలు, సినిమా విష‌యాలు ఇలా అన్నింటిని షేర్ చేస్తుంటాడు.



స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు చిత్రంతో ఇటీవ‌ల ప్రేక్ష‌కుల‌ని ప‌ల‌క‌రించిన మ‌హేష్ ప్ర‌స్తుతం వంశీ పైడిప‌ల్లి సినిమా కోసం స‌న్న‌ద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయింద‌ని ప‌లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టికి దీనిపై క్లారిటీ లేదు. మ‌రోవైపు చిరు 152వ చిత్రంలో మ‌హేష్ కీ రోల్ ప్లే చేయ‌బోతున్న‌ట్టు ప్రచారం జ‌రుగుతుంది. వీటిపై క్లారిటీ రావ‌ల‌సి ఉంది.



9 Million thanks to all my tweeple! Love and gratitude for everyone who's been a part of this amazing journey... ????❤#9Millionstrong pic.twitter.com/4WRzmGKf7k