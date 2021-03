మంచి క‌థా క‌థ‌నం ఉన్న సినిమాల‌ను, అద్భుత‌మైన న‌ట‌నా ప్ర‌ద‌ర్శిన క‌న‌బ‌ర‌చిన వారిని మ‌హేష్ బాబు ఎల్ల‌ప్పుడు ఎంక‌రేజ్ చేస్తూ ఉంటారనే సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా బాలీవుడ్ న‌టుడు ఫ‌ర్హాన్ అక్త‌ర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో తెర‌కెక్కిన తుఫాన్ చిత్ర టీజ‌ర్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. మ‌రోసారి త‌న ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్ చూపంచారు. న‌మ్మ‌శ‌క్యం కాని ప‌రివ‌ర్త‌న‌. సినిమా చూసేందుకు చాలా ఆస‌క్తిగా ఉన్నాను అంటూ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు మ‌హేష్‌.



రాకేశ్‌ ఓం ప్రకాశ్‌ మిహ్రా దర్శకత్వంలో తెర‌కెక్కిన తుఫాన్ చిత్రం బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో రూపొందింది. వేసవి కానుకగా మే 21 ‘తుఫాన్’ చిత్రాన్ని అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వేదికగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సరికొత్త పోస్టర్లను ‘తుఫాన్‌’ టీమ్‌ షేర్‌ చేసింది. మరోవైపు ‘భాగ్ మిల్ఖా భాగ్‌’ తర్వాత ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌- రాకేష్‌ ఓం ప్రకాశ్‌ మిహ్రా కాంబినేషన్‌లో రానున్న సినిమా ‘తుఫాన్‌’ కానుండడంతో సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మృణాల్‌ ఠాకూర్‌‌, పరేష్‌ రావల్‌, ఇషా తల్వార్‌ కీలకపాత్రలు పోషించారు.



#Toofan teaser... terrific!! @FarOutAkhtar has aced it yet again... What an unbelievable transformation! Can’t wait to watch this one! https://t.co/yarPwNRrK5