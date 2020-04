తనయుడితో ఆటవిడుపు

లాక్‌డౌన్‌ ద్వారా లభించిన విరామ సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు సినీ తారలు. తమ అభిరుచులకు తగిన వ్యాపకాలతో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. అగ్రహీరో మహేష్‌బాబు తనయుడు గౌతమ్‌, కుమార్తె సితారతో కలిసి ఆటపాటల్లో ఆనందిస్తున్నారు. వారితో కలిసి చేసే సందడిని సోషల్‌మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా కుమారుడు గౌతమ్‌తో కలిసి ఇంట్లో ఆయన వర్చువల్‌ టెన్నిస్‌ గేమ్‌ను ఆడారు. సితార ముద్దుముద్దు మాటలతో ఎంకరేజ్‌ చేస్తుండగా మహేష్‌బాబు ఆటలో లీనమయ్యారు. షాట్స్‌ కొడుతూ ఆ జోష్‌లో డ్యాన్స్‌ చేస్తూ హుషారుగా కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో చూసి మహేష్‌ అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. ‘లాక్‌డౌన్‌లోని ప్రతిరోజును ఆస్వాదిస్తున్నా. ఈ రాత్రి గౌతమ్‌తో టెన్నిస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేశా’ అని మహేష్‌బాబు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.



Making the most of each day !! Game night with #Gautam❤️❤️❤️ #familytime #Quarantine #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/kb5MhseSgH