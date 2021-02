‘ఉప్పెన’ టీంకు మహేష్ బాబు స్పెషల్ కంగ్రాట్స్

ఓ సినిమా విజయం సాధించినపుడు మిగిలిన వాళ్లు దాన్ని అభినందించడం..వాళ్లకు కంగ్రాట్స్ చెప్పడం అనేది చాలా మంచి సంస్కృతి. అది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటినుంచో ఉంది. ముఖ్యంగా మన హీరోలు మంచి సినిమాలు వచ్చినపుడు కానీ.. విజయాలు వచ్చినపుడు కానీ ఆయా సినిమాలకు సంబంధించిన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి.. సోషల్ మీడియాలో తమకు వీలైన పద్దతిలో అభినందనలు తెలియచేస్తుంటారు. అందులో మహేష్ బాబు అందరికంటే ముందుంటాడు. ఈయన ఏ సినిమా విజయం సాధించినా కూడా వెంటనే వాళ్లకు ఫోన్ చేసి అభినందిస్తాడు.



కేవలం తనకు సంబంధించిన వాళ్ల సినిమాలు మాత్రమే కాదు.. ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమా విజయం సాధించినా వెంటనే వాళ్లకు కంగ్రాట్స్ చెప్పడం మహేష్ బాబుకు అలవాటు. ఇప్పుడు ఉప్పెన సినిమా విషయంలోనూ ఇదే చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వాళ్లకు ట్విట్టర్ వేదికగా కంగ్రాట్స్ చెప్పాడు సూపర్ స్టార్. ఉప్పెన గురించి చాలా చాలా మంచి విషయాలు వింటున్నా.. ఈ సినిమాకు పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికి నా తరఫున అభినందనలు తెలుపుతున్నా..వీలైనంత త్వరగా సినిమాను చూస్తాను.. చూడ్డానికి వేచి చూస్తున్నాను అంటూ ట్వీట్ చేసాడు మహేష్ బాబు.

ఈయన చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం సర్కారు వారి పాట సినిమా కోసం దుబాయ్ లో ఉన్నాడు మహేష్. అక్కడే భారీ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసాడు దర్శకుడు పరశురామ్. కుటుంబంతో పాటు అక్కడే ఉన్నాడు సూపర్ స్టార్. షూటింగ్ లో ఖాళీ దొరగ్గానే వెళ్లి ఉప్పెన చూస్తానని చెప్పాడు మహేష్ బాబు. చూసిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చే రివ్యూ కోసం చిత్రయూనిట్ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తుంది. బుచ్చిబాబు సన తెరకెక్కించిన ఉప్పెన సినిమాతో వైష్ణవ్ తేజ్ పంజా హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా తొలి అడుగు వేసింది.

Glad to hear about Uppena's super success! Congratulations to the newcomers #VaisshnavTej, @IamKrithiShetty and the entire team! Can’t wait to watch the film!! @VijaySethuOffl @MythriOfficial @SukumarWritings @BuchiBabuSana