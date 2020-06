నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ 60వ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీలు ప్ర‌త్యేక శుభాకాంక్ష‌లు అంద‌జేస్తున్నారు. తాజాగా సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా .. ఎన‌ర్జీతో నిండిన ప‌వర్ హౌజ్‌.. నేను ఎప్పుడు అభిమానించే వ్య‌క్తి.. బాల‌కృష్ణ‌కి 60వ బ‌ర్త్‌డే శుభాకాంక్ష‌లు. మీరు ఎప్పుడు సుఖ సంతోషాల‌తో ఆనందంగా ఉండాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని మ‌హేష్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు .

ఇక వెంక‌టేష్ త‌న చిర‌కాల మిత్రుడు బాల‌కృష్ణ‌కి బ‌ర్త్‌డే శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ.. ఈ ఏడాది మీకు వ్య‌క్తిగ‌తంగాను, వృత్తిప‌రంగాను మంచి క‌లిగించాల‌ని మ‌న‌స్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను . హ్యాపీ బ‌ర్త్‌డే ఎన్బీకే అని ట్వీట్ చేశారు.



నా సోదరుని కుమారుడు నందమూరి బాలకృష్ణ 100 సంవత్సరాలు అష్ట ఐశ్వర్య ఆయురారోగ్యములతో నిండు నూరేళ్ళు పుట్టిన రోజులు జరుపుకోవాలని నా హృదయపూర్వకముగా షిరిడీ సాయినాథుని కోరుకుంటున్నాను అని మోహ‌న్ బాబు త‌న ట్వీట్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు.



Wishing our dearest Balayya Babu a very happy birthday! May your year be blessed both on the personal and professional front. Looking terrific in #BB3. #HappyBirthdayNBK pic.twitter.com/APa1x3dJaX