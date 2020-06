హైద‌రాబాద్: బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మృత‌దేహానికి చెందిన కొన్ని ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌స్ అవుతున్నాయి. దీని ప‌ట్ల మ‌హారాష్ట్ర సైబ‌ర్ పోలీసులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సుశాంత్ మృత‌దేహం ఫోటోల‌ను స‌ర్క్యూలేట్ చేయ‌రాదంటూ సైబ‌ర్ సెక్యూర్టీ ఏజెన్సీ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. సుశాంత్ భౌతిక‌కాయానికి పోస్టు మార్ట‌మ్ నిర్వ‌హించారు. త్వ‌ర‌లోనే ఆ రిపోర్ట్‌ను వెల్ల‌డించ‌నున్నారు.

సుశాంత్ డెడ్‌బాడీ ఫోటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో స‌ర్క్యూలేట్ చేయ‌వ‌ద్దు అంటూ సైబ‌ర్ యూనిట్ ప్ర‌జ‌ల్ని కోరింది. సైబ‌ర్ శాఖ త‌మ ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో ఈ విష‌యాన్ని పోస్టు చేసింది. అలాంటి ఫోటోల‌ను పోస్టు చేసిన వారిపై న్యాయ‌ప‌ర‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకునే వీలు ఉన్న‌ట్లు సైబ‌ర్ సెల్ త‌న వార్నింగ్‌లో పేర్కొన్న‌ది.



ఆదివారం మ‌ధ్యాహ్నం ముంబైలోని త‌న నివాసంలో సుశాంత్ ఉరివేసుకుని చ‌నిపోయాడు. సుశాంత్ మ‌ర‌ణాన్ని పోలీసులు ఆత్మ‌హ‌త్య‌గా చెబుతున్నారు. ఇటీవ‌ల నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రిలీజైన డ్రైవ్ సినిమాలో సుశాంత్ చివ‌రిసారి క‌నిపించాడు. అత‌ను న‌టించిన దిల్ బెచారా చిత్రం ప్ర‌స్తుతం పోస్టు ప్రొడ‌క్ష‌న్‌లో ఉంది.



A disturbing trend has been observed on Social Media platforms by Maharashtra Cyber that pictures of deceased actor Shri. Sushant Singh Rajput are being circulated, which are disturbing and in bad taste. (1/n)