వకీల్ సాబ్ ‘మగువా మగువా’ సాంగ్ ప్రోమో

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తోన్న చిత్రం వకీల్ సాబ్. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి తొలి పాట ప్రోమోను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ థమన్ ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేశాడు. మగువా మగువా ఈ లోకానికి తెలుసా నీ తెగువ అంటూ షురూ అయ్యే పాట మహిళల గొప్పతనాన్ని చాటేలా సాగుతుంది. యువగాయకుడు సిధ్ శ్రీరామ్ పాడిన ఈ పాట ప్రేక్షకులను అలరించడం ఖాయమని ప్రోమోను చూస్తే తెలుస్తోంది. పవర్ స్టార్ వీరాభిమాని ఎంతో మనస్సు పెట్టి ఈ పాటను ట్యూన్ చేశా. ఈ సాంగ్ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నా. మార్చి 8న మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఉదయం 10 గంటలకు పాటను విడుదల చేయనున్నట్లు ట్వీట్ చేశాడు థమన్.

