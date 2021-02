ఏక్ దో తీన్.., చోలీ కే పీచే.., ద‌క్ ధ‌క్ క‌ర్నే ల‌గా.., మార్ దాలా లాంటి సాంగ్స్‌తో సినీ ప్రేక్ష‌కుల‌ని ఓ ఊపు ఊపిన అందాల తార మాధురీ దీక్షిత్. ఆమె డ్యాన్స్‌కు ప‌ర‌వ‌శించ‌ని వారు లేరంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు. ఫేస్ లో ఎక్స్‌ప్రెష‌న్స్ చూపిస్తూ అద్భుత‌మైన స్టెప్పులు వేసిన మాధురీ దీక్షిత్ కొన్నాళ్లుగా సినిమాల‌కు దూరంగా ఉంటుంది. అయితే ఆమె పాట‌ల‌కు డ్యాన్స్‌లు వేస్తూ అల‌రిస్తున్నారు అభిమానులు.



మాధురీ దీక్షిత్ సోష‌ల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. త‌న సినిమాలోని పాట‌లే కాదు వేరే స్టార్స్ సినిమా పాట‌ల‌కు అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేసిన వెంట‌రే రియాక్ట్ అవుతుంటారు. ఆ మ‌ధ్య హృతిక్ రోష‌న్ హీరోగా న‌టించిన వార్‌ చిత్రంలోని ‘గున్గురూ..’ పాటకు డాక్ట‌ర్ అరూప్ సేనాప‌తి అదిరిపోయే స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపించ‌గా, దానికి అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేశారు. ఇదే స్పిరిట్‌తో ముందుకు వెళ్ళాల‌ని అన్నారు. ఇక రాజేంద్ర కుమార్, కుమ్‌కుమ్ న‌టించిన గూగ‌ట్ న‌హీ కోలూన్ సైయా తోరే ఆజా అనే పాట‌కు ఓ విలేజ్ గార్ల్ అద్భుత‌మైన డ్యాన్స్ చేయ‌గా, ఈ డ్యాన్స్ వీడియో మాధురి దీక్షిత్‌ను ఆకర్షించింది. వెంట‌రనే ఆ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ.. ఆ అమ్మాయి అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేసింది. చాలా టాలెంట్ ఆమెలో దాగుంది అని కామెంట్ ఇచ్చింది .



लाजवाब, वाह! She is dancing so beautifully. There is so much talent waiting to be discovered. https://t.co/HZYFwVbj88