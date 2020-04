త‌మిళ స్టార్ హీరో మాధ‌వ‌న్ స‌మాజంలో జ‌రిగే విష‌యాల‌పై సోష‌ల్ మీడియాలో చాలా చురుకుగా స్పందిస్తుంటారు. తాజాగా తెలుగు మ‌హిళ చేస్తున్న సాయాన్ని చూసి ఆశ్చ‌ర్య‌పోయిన ఆయ‌న ఆమె వీడియోన్ని ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ.. దేవుడు ఆమెని చ‌ల్ల‌గా చూడాల‌ని కోరుకున్నాడు. మ‌నం కూడా ఇలా ఎందుకు చేయ‌కూడ‌ద‌ని నెటిజ‌న్స్‌ని ప్ర‌శ్నించాడు.



క‌రోనా విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం లాక్‌డౌన్‌ని మే 3వ‌ర‌కు పొడిగించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో పోలీసులు ఎండ‌ని కూడా లెక్క చేయ‌కుండా విధులు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. ఇది గ్ర‌హించిన మ‌హిళ వారికి రెండు పెద్ద‌ కూల్ డ్రింక్స్ బాటిల్స్ ని అందించ‌బోయారు. అయితే పోలీసులు మాకు ఇవేవి వ‌ద్ద‌మ్మా, మీరు ఇంట్లో ఉంటే చాలాని ఆమెకి చెప్పారు. కాని ఆమె మీర ప‌ట్టుబ‌ట్ట‌డంతో వివ‌రాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు పోలీసులు. తాను కూలీ ప‌ని చేసుకుంటాన‌ని చెప్పిన ఆమె నెల‌కి మూడు వేల రూపాయ‌ల ఆదాయం పొందుతాన‌ని చెప్పుకొచ్చింది. మ‌మ్మ‌ల్ని ఇంత‌గా కాపాడుతున్న మీ కోసం ఏదైన చేయాల‌ని కూల్ డ్రింక్స్ ఇస్తున్నాను అని మ‌హిళ చెప్పుకొచ్చింది.



What can one say or do.. this is why we will make it thru . God bless her soul. https://t.co/pcd09Tqn7D