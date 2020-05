కరోనా కాలంలో దుర్భర పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకి తనవంతు సాయం అందిస్తున్నారు లారెన్స్‌. ఇప్పటికే అనేక విరాళాలతో పాటు నిత్యావసరాలు అందిస్తూ వస్తున్న లారెన్స్‌.. లాక్‌డౌన్‌ని మరోసారి పొడిగించిన నేపథ్యంలో అనాథాశ్రమంలో ఉండే పిల్లలకి అండగా ఉండనున్నట్టు ప్రకటించారు. లాక్‌డౌన్‌ మరో నెల పొడిగించిన నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు దుర్భర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా మంది అనాథాశ్రమ పిల్లలు ఆహారం కోసం బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వారికి సాయం అండగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అని లారెన్స్‌ తన ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు.



హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్‌ ఫ్యాన్స్. చాలా మంది పిల్లలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అనాథపిల్లలు. నాకు ఆకలితో పాటు ఫుడ్‌ విలువ తెలుసు. ఈ క్రమంలో జిల్లా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్‌ సూర్యకళతో కలిసి పిల్లల సంరక్షణకి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. పిల్లల కోసం నిత్యావసరాలు సరఫరా చేసిన ఆమెకి ధన్యవాదాలు. కొంత సాయం అయిన చాలా మంది ఆకలి తీరుస్తుంది అని లారెన్స్ తన ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

The lockdown has been extended again for a month. This is a very tough time for everyone. Many orphanage children are suffering for food, this is a small initiative taken to serve them. service is god ???? pic.twitter.com/pA0BZnA411