సీనియ‌ర్ న‌టి ఖుష్బూ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ‘‘హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఉదయం నా కంటికి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. కొద్ది రోజుల పాటు మీకు నేను అందుబాటులో ఉండ‌ను. అతి త్వ‌ర‌లోనే మ‌ళ్ళీ మీ ముందుకు వ‌స్తాను. అంద‌రు జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండండి. బ‌య‌ట‌కి వెళితే మాస్క్ ధ‌రించ‌డంతో పాటు మాస్క్ ధ‌రించ‌డం మ‌ర‌వొద్దు అంటూ ఖుష్బూ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొంది. గ‌త కొద్ది రోజులుగా వ‌ర్క‌వుట్స్ చేస్తూ వ‌స్తున్న ఖుష్బూ ఇప్పుడు స‌న్న‌గా క‌నిపిస్తూ అందరిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తుంది.



Hi friends, will be inactive for a while as I had to go under a knife for my eye this morning.. promise to be back soon. Take care, wear a mask if heading out and maintain a distance. ❤ pic.twitter.com/K7d5plvsym