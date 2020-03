‘భీష్మ’ పైరసీపై డైరెక్టర్‌ ఫిర్యాదు..కేటీఆర్‌ రీట్వీట్‌

హైదరాబాద్‌: నితిన్‌ నటించిన భీష్మ సినిమా పైరసీ కాపీని టీఎస్‌ఆర్టీసీ బస్సులో వీక్షిస్తున్నట్లు వెంకట్‌ అనే యువకుడు ఫొటోలు తీసి డైరెక్టర్‌ వెంకీ కుడుములకు ట్వీట్‌ చేశాడు. టీఎస్‌ఆర్టీసీ బస్సులో పైరసీ సినిమాలు వేయడం చాలా బాధాకరం. సర్‌ మాకు ఏ సమస్య వచ్చినా ట్యాగ్‌ చెయ్యాలనిపించే ఒకే ఒక్క ఐడీ మీది అని డైరెక్టర్‌ వెంకీ కుడుముల ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ మంత్రి కేటీఆర్‌కు ట్వీట్‌ చేశారు. దీనిపై మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ..ఈ అంశాన్ని రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్‌కుమార్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్తా. పైరసీ నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తామని మంత్రి కేటీఆర్‌ రీట్వీట్‌ చేశారు.

That too playing pirated movies in @TSRTCHQ bus is really sad.. @KTRTRS sir maku ye problem ochina tag cheyyalanipinche oke okka id meedhi ! ????????????

Will make sure to take this up with Transport Minister @puvvada_ajay Garu to make sure piracy is curbed strictly https://t.co/uni1VoTQzk