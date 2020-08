క‌రోనా పుణ్య‌మా అని సినీ తార‌లంతా ఇంటికి ప‌రిమితం కావ‌డంతో కొంద‌రు తార‌లు వంటింట్లో సంద‌డి చేస్తున్నారు. ఆ మ‌ధ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి త‌నకి ఇష్ట‌మైన చేప‌ల కూర వండి తల్లిని ఇంప్రెస్ చేయ‌గా, ఈ రోజు రెబ‌ల్ స్టార్ కృష్ణం రాజు త‌న ఫ్యామిలీ కోసం చేప‌లు పులుసు వండారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోని త‌న ట్విట్ట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది చూసిన ఫ్యాన్స్ తెగ మురిసిపోతున్నారు.



కృష్ణం రాజు కూతురు ప్రసీద ఉప్పలపాటి .. మసాలా వాసనతోనే కడుపు నిండిపోతోందంటూ ట్వీట్ చేశారు. చేపల పులుసులో ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో నాన్న‌కి వాసన చూస్తే సరిపోతుందని, రుచి చూడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. తన తండ్రి ప్రపంచంలో ఉత్తమమయిన, రుచికరమయిన చేపల పులుసు తయారుచేశారని, ఇది మాకు వీకెండ్ స్పెషల్ అని పేర్కొంది. ప్ర‌స్తుతం కృష్ణంరాజు చేప‌ల పులుసు వీడియో సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది.



Took some time out to make chapala pulusu for the family today!???? #weekendspecial pic.twitter.com/blb3z3mona

Weekend special: Dad’s fish pulusu. My dad makes the best fish in the world!!! And yes, he’s never wrong in telling if there’s enough salt or not, just by its smell. An expert indeed. @UVKrishnamRaju #fishpulusu #weekendspecial #daddydearest pic.twitter.com/7DCFmR51Q1