Krishna Vamshi | ‘శ్రీ ఆంజనేయం’ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడానికి కారణం ఆడియన్స్ కాదు : కృష్ణవంశీ

February 13, 2024 / 11:53 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ ప్రశాంత్‌వర్మ (Prashanth Varma) దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘హనుమాన్‌’. తేజ సజ్జా కథానాయకుడిగా న‌టించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం వ‌ర‌ల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.300 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా చూసిన ఓ నెటిజ‌న్ త‌న‌కు ‘హనుమాన్‌’ కంటే లెజెండరీ దర్శకుడు కృష్ణవంశీ తీసిన ‘శ్రీ ఆంజనేయం’ బాగా న‌చ్చింది. ఎందుకో తెలీదు కానీ ఆ సినిమా ప్లాప్ అయ్యింది అని నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు. అయితే ఈ ట్వీట్‌పై తాజాగా కృష్ణవంశీ ఎక్స్ వేదిక‌గా రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

‘శ్రీ ఆంజనేయం’ సినిమా ప్లాప్ అవ్వ‌డం విష‌యంలో ఆడియన్స్ ఎప్పుడూ తప్పు చేయలేదు.. వారికి సినిమా నచ్చలేదు అంటే ఏదో పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు లేదా ఆ సినిమా చేరువకావడంలో సమస్య ఉండి ఉండ‌వ‌చ్చు. అందుకే ఆడియన్స్‌ను నిందించొద్దు. కొన్ని అంశాల విషయంలో నేను త‌ప్పు చేసి ఉండవ‌చ్చు అంటూ కృష్ణవంశీ రాసుకోచ్చాడు. కాగా ఈ పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్‌గా మారింది. కృష్ణవంశీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ‘శ్రీ ఆంజనేయం’ 2004లో విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద డిజాస్టర్‌గా మిగిలింది. ఇక ఈ సినిమాలో హనుమంతుడిగా ప్రముఖ నటుడు అర్జున్‌, హనుమాన్‌ భక్తుడు అంజిగా నితిన్‌ నటించారు.

Audience r never wrong .. they didn’t like it means there was a mistake r problem of reachability .. so dnt blame audience sir .. may b I was wrong AT some portions .. THQ 🙏♥️ God bless https://t.co/RBumH9z4nm

— Krishna Vamsi (@director_kv) February 11, 2024