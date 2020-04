ప్ర‌ముఖ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు ఎంఎం కీర‌వాణి విసిరిన బి ది రియ‌ల్ మెన్ ఛాలెంజ్ ను డైరెక్ట‌ర్ క్రిష్ స్వీక‌రించాడు. క్రిష్ త‌న ఇంటిలో ఫ్లోర్ ను, అద్దాన్ని శుభ్ర‌ప‌రిచి..ఆ త‌ర్వాత చెట్ల‌కు నీళ్లు పోశాడు. కిచెన్ లో వెళ్లి వంట చేశాడు. ఇంటిలో మ‌హిళ‌లకు ప‌నుల్లో సాయంగా ఉంటూ..ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న ప‌‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ అభిమానులు ఈ ఛాలెంజ్ లో పాల్గొనాల‌ని క్రిష్ ఛాలెంజ్ విసిరాడు.

ఇప్ప‌టికే ఈ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి దోస‌ వేస్తే వెంక‌టేష్ మిక్స్‌డ్ వెజిటేబుల్ క‌ర్రీ చేసిన విష‌య తెలిసిందే. వీరితోపాటు ఎన్టీఆర్, మ‌హేశ్‌, వ‌రుణ్ తేజ్‌, ప‌లువురు తార‌లు పాల్గొంటున్నారు.



Here you go @mmkeeravaani sir .. and I'm nominating each n every #PSPKFan all over the world for the #BeTheRealMan challenge in helping our women in household chores. pic.twitter.com/5tXi1i7lQP