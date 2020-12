గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ రోజు సామాన్యులు, సినీ ప్ర‌ముఖులు, రాజ‌కీయ నాయ‌కులు త‌మ అమూల్య‌మైన ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. చిరంజీవి, సురేఖ‌, అమ‌ల‌, నాగార్జున‌, మంచు లక్ష్మీ, దర్శకుడు క్రిష్, ప్రముఖ రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ అలాగే రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, యువ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, అలాగే సీనియర్ నటులు రాజేంద్ర ప్రసాద్ లు ఇప్పటి వరకు తమ ఓటు హక్కును వారి ప్రాంతాల్లో వినియోగించుకున్నారు.



కొద్ది సేప‌టి క్రితం విల‌క్ష‌ణ న‌టుడు కోట శ్రీనివాస‌రావు ఫిలింన‌గ‌ర్ క్ల‌బ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బూత్‌లో త‌న స‌తీమ‌ణితో క‌లిసి ఓటు వేశారు. 73 ఏళ్ళ వ‌య‌స్సులోను కోట త‌న బాధ్య‌త‌గా ఓటు వేయ‌డానికి రావ‌డాన్ని నెటిజ‌న్స్ ప్ర‌శంసిస్తున్నారు. ఇక అల్లు అర్జున్ స్నేహా రెడ్డి కూడా త‌న ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్నారు. బ‌న్నీ ప్ర‌స్తుతం పుష్ప షూటింగ్ లో భాగంగా ఆంద్రాలో ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తుంది.



