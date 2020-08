మొక్కలు నాటిన కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ విజయ్‌

రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్‌కుమార్‌ ప్రారంభించిన గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ ఉద్యమంలా సాగుతోంది. ప్రజలతోపాటు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటుతున్నారు. టాలీవుడ్‌ నటుడు మహేశ్‌ బాబు ఆదివారం మొక్కలు నాటి..ఎన్టీఆర్‌, కోలీవుడ్‌ నటుడు విజయ్‌, శృతిహాసన్‌లను ఛాలెంజ్‌కు నామినేట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మేరకు విజయ్‌ గ్రీన్‌ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించి మొక్కలు నాటారు. మహేశ్‌ ఈ మొక్కలు నాటేది మీ కోసం. ఆకుపచ్చని ఆరోగ్య భారతావని కోసం..ధన్యవాదాలు..సురక్షితంగా ఉండండి అని విజయ్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

This is for you @urstrulyMahesh garu. Here’s to a Greener India and Good health. Thank you #StaySafe pic.twitter.com/1mRYknFDwA