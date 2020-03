క‌రోనా కార‌ణంగా కేంద్ర‌, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు లాక్ డౌన్ ప్ర‌క‌టించ‌డంతో దేశం మొత్తం స్తంభించింది. రెక్కాడితే కాని డొక్కాడ‌ని కార్మికులు ఎంత‌గానో ఇబ్బంది ప‌డుతున్నారు. వారిని ఆదుకునేందుకు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి చెందిన ప్ర‌ముఖులు న‌డుం బిగించారు. ఇప్ప‌టికే ర‌జ‌నీకాంత్‌, క‌మ‌ల్ హాస‌న్, విజ‌య్ సేతుప‌తి, ధ‌నుష్‌, సూర్య ,కార్తీ, శంక‌ర్ వంటి స్టార్స్ త‌మ‌కి తోచినంత ఆర్ధిక సాయం చేశారు. ఇక తాజాగా ప్ర‌ముఖ కొరియోగ్రాఫ‌ర్, ద‌ర్శ‌కుడు లారెన్స్ తో పాటు మురుగ‌దాస్ ..ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ విప‌త్తు స‌హాయ నిధికి మ‌ద్ద‌తు ఇస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. మాన‌వ‌తా ప్ర‌యోజనం కోసం దీనికి స‌హ‌క‌రించ‌డం ఆనందంగా ఉంది. ఇంట్లో సుర‌క్షితంగా ఉండి, ఆన్‌లైన్‌లో మీకు తోచినంత మొత్తాన్ని పంపండ‌ని కోరుతున్నారు.



I whole heartily support this noble initiative. Happy to contribute for this humanitarian cause. While staying safe at home i urge every one else also to contribute online https://t.co/ekAr7NCp0G#iStandWithHumanity #ArtOfLiving #BMC #StayHomeStaySafe #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/TKoTPH7bRK