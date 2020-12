సినిమా ఇండస్ట్రీపై కరోనా వైరస్ కరుణ లేకుండా దాడి చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ వైరస్ బారిన పడి చాలా మంది సినిమా ప్రముఖులు కన్ను మూసారు. లెజెండరీ గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రమణ్యం కూడా మాయదారి కరోనా వైరస్ కారణంగా మరణించాడు. నిన్నటికి నిన్న బాలీవుడ్ నటి దివ్య భట్నాగర్ కేవలం 34 ఏళ్ల వయసులో ఈ వైరస్ కారణంగా తనువు చాలించింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మరో సినీ ప్రముఖుడు వైరస్ బారిన పడ్డాడు. తమిళ స్టార్ హీరో శరత్ కుమార్ కు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు ఆయన భార్య రాధిక ట్వీట్ చేసింది. ఈ రోజు శరత్ కుమార్ కరోనా బారిన పడ్డాడు.. హైదరాబాద్ లో టెస్ట్ చేస్తే ఈయనకు పాజిటివ్ అని వచ్చింది.. అయితే ఎలాంటి లక్షణాలు లేవు.. అందుకే ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ ట్వీట్ చేసింది రాధిక.



అంతేకాదు ప్రస్తుతం అద్భుతమైన వైద్యుల సంరక్షణలోనే శరత్ కుమార్ ఉన్నట్లు అభిమానులకు చెప్పుకొచ్చింది రాధిక. ఎప్పటికప్పుడు శరత్ ఆరోగ్యం గురించి పూర్తి సమాచారం సోషల్ మీడియాలో తాను అభిమానులకు చెబుతాను అంటూ తెలిపింది రాధిక. వైద్యుల సలహా మేరకు 14 రోజులు ఇంట్లో ఉంటే సరిపోతుందని.. ఎవరూ దీని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది రాధిక శరత్ కుమార్. ప్రస్తుతానికి ఆయనకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు.. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా సాధారణంగానే ఉన్నారు అంటూ చెప్పింది. అంతేకాదు పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా డాక్టర్లు దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు అని తెలిపింది ఈ సీనియర్ హీరోయిన్. మరోవైపు శరత్ కుమార్ త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో గెట్ వెల్ సూన్ మెసేజ్ లు పెడుతున్నారు.

Today Sarath tested positive for Coronavirus in Hyderabad. He’s asymptomatic and in the hands of extremely good doctors! I will keep you updated about his health in the days to come. @realsarathkumar @rayane_mithun @imAmithun_264 @varusarath5