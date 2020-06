విజయ్‌ కోసం వయోలిన్‌ ప్లే చేసిన కీర్తి.. వీడియో

సౌత్‌ సూపర్‌స్టార్‌ విజయ్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులు, సెలబ్రెటీలు సోషల్‌మీడియాలో పోస్టులతో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే నటి కీర్తి సురేశ్‌ మాత్రం కాస్త ఆలస్యంగా అయినా విజయ్‌ కోసం తాను వయోలిన్‌ ప్లే చేస్తున్న వీడియోను ట్వీట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. ‘జీవితం చాలా చిన్నది నన్బా.. ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండండి.. హ్యాపీ బర్త్‌ డే విజయ్‌ సార్‌.. మీ బర్త్‌డే సందర్భంగా మీకోసం చిన్న వీడియో’ అని ట్యాగ్‌ జత చేసింది.



'Life is very short Nanba, always be happy!'



Happy Birthday @actorvijay Sir! ????❤️



A small tribute to you on your birthday sir

