క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభిస్తున్న ఈ స‌మ‌యంలో మ‌న‌ల్ని కంటికి రెప్ప‌లా కాపాడుతున్న పోలీసులు, వైద్యులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులని ప్ర‌జ‌లు దేవుళ్ళుగా కొలుస్తున్నారు. ప్రాణాల‌కి తెగించి వారు చేస్తున్న సేవ‌ల‌ని ఎంత‌గానో కొనియాడుతున్నారు. కొంద‌రు క‌విత‌ల ద్వారా వారి త్యాగాన్ని ప్ర‌పంచానికి తెలియ‌జేస్తుంటే మ‌రి కొంద‌రు పాట‌ల రూపంలో చెబుతున్నారు.



తాజాగా కరోనా వైరస్‌పై ఫైట్ చేసేందుకు ముందు వరుసలో ఉన్న‌ పోరాట యోధులు వైద్యులు, పోలీసులు, పారిశుధ్య కార్మికులు మరియు మీడియాపై ప్రశంసలు కురిపిస్తే కీర‌వాణి ఓ పాట ఆల‌పించారు. శ్రీధ‌ర్ గవ్వ‌ల రాసిన క‌విత‌ని తాను ఇంట్లోనే పాడిన‌ట్టు కీర‌వాణి పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వీడియోని సైబ‌రాబాద్ పోలీస్ త‌మ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

‘మీ ప్రాణాలు పణం ఒడ్డి ప్రాణాలు నిలిపే ప్రజా వైద్యులారా..మేము వేసిన చెత్త మీ చేతులతో ఎత్తే సపాయి తల్లులారా..సూర్యచంద్రులసాటి పొద్దుతోటి పోటీ రక్షక భటులారా..వార్తలెన్నో మోసి ప్రజల ముందుంచే మీడియా మిత్రులారా...దేవుళ్లంతా కలిసి మీ రూపాలల్లో తిరుగుతున్నారమ్మా..మీ సేవల పుణ్యాన జగమంతా మరుజన్మనెత్తుతున్నదమ్మా..ఎంత పొగిడినా..ఏమీ ఇచ్చినా..మీ రుణం ఎట్ల తీర్చుకుందుము..మరుజన్మ అనేది ఉంటే మీ కొలువు మేం చేద్దుము...అప్పుడు మీ కొలువు మేం చేద్దుము..’ అంటూ భావోద్వేగభరితంగా సాగే ఈ పాట స్ఫూర్తివంతమైన సాహిత్యంతో ఆకట్టుకుంటోంది.



