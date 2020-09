కొద్ది రోజుల క్రితం క‌రోనా బారిన ప‌డ్డ రాజ‌మౌళి కుటుంబం, కీర‌వాణి కుటుంబం ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. కరోనా మహమ్మారిని జయించి, కరోనాతో పోరాడుతున్న మరింత మందిని తమ ప్లాస్మాతో బ్రతికిస్తున్న ప్లాస్మా దాతలు నిజమైన హీరోలని ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి, ప్ర‌ముఖ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు కీర‌వాణి అన్నారు.



కరోనా భారీన పడి విజయం సాధించిన తాను త్వరలోనే వైద్యులను సంప్రదించి ప్లాస్మాను డొనేట్‌ చేస్తానన్నారు. కరోనా వైరస్‌తో బాధపడుతున్న వారికి ప్లాస్మా బ్రహ్మాస్త్రంగా పని చేస్తుందని పేర్కొన్నారు కీర‌వాణి. అన్న‌ట్టుగానే ఈ రోజు కీర‌వాణి ఆయ‌న త‌న‌యుడు భైర‌వ ‌కిమ్స్ హాస్పిట‌ల్‌లో ప్లాస్మాను డొనేట్ చేశారు. ర‌క్త‌దానం చేసిన‌ట్టే ఉంది. దీనికి పెద్ద‌గా భ‌య‌ప‌డాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు అని కీర‌వాణి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా పేర్కొన్నారు.



Just done with voluntary donation of plasma at KIMS along with my son Bhairava.

Feeling good. It felt very normal like in a routine blood donation session. No need to fear at all for participating. pic.twitter.com/2WVGNUtCIR