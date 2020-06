కత్రినాకైఫ్ కొత్త లుక్..ఫొటోలు వైరల్

మల్లీశ్వరి చిత్రంలో మీర్జాపూర్ యువరాణిగా నటించి..అందరి మనసులు దోచేసింది అందాల భామ కత్రినాకైఫ్. ఈ భామ ఆ తర్వాత హిందీ సినిమాలతో బిజీ అయింది. స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటిస్తూ టాప్ హీరోయిన్ల జాబితాలో చేరింది. సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒక అప్ డేట్ ఇస్తూ ఉండే కత్రినా..ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో కొన్ని స్టిల్స్ నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఫుట్ వేర్ బ్రాండ్ రీబక్ షూట్ కోసం దిగిన ఫొటోలు ఆన్ లైన్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి.



కత్రినాకైఫ్ ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్ తో కలిసి సూర్యవంశి చిత్రంలో నటిస్తోంది.

"Here’s to celebration of every story that’s unique and every journey that’s different with #alltypesoflove collection ❤️????????????????????"



Katrina Kaif on Instagram for Reebok #Pride pic.twitter.com/63Huqds2PT