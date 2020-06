క‌రోనా వైర‌స్ వ్యాప్తిని అరిక‌ట్టేందుకు అజిత్ నేతృత్వంలో ఐఐటీ మద్రాసులోని ‘తక్ష’ అనే బృందం నవీన సాంకేతిక పద్ధతులతో డ్రోన్లను రూపొందిస్తున్న‌సంగ‌తి తెలిసిందే. జాతీయస్థాయిలో ఆ డ్రోన్లు పలు పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నాయి. ఆస్ర్టేలియాలోనూ అజిత్‌ బృందం తయారు చేసిన డ్రోన్ల సామర్థ్యానికి బహుమతులు లభించాయి.ఈ డ్రోన్ల ద్వారా అరగంటలో 16లీటర్ల క్రిమినాశనిని పిచికారీ చేయవచ్చునని అజిత్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారిశుధ్య కార్మికులకు బదులుగా తమ బృందం రూపొందించిన డ్రోన్లతో క్రిమినాశని చల్లితే కరోనాను కట్టడి చేయవచ్చని అన్నారు.

అజిత్ బృందం రూపొందించిన డ్రోన్లు స‌త్ఫ‌లితాల‌ని ఇవ్వ‌డంతో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్య‌మంత్రి డాక్టర్‌ అశ్వర్థ నారాయణ అజిత్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. క్రిమిసంహారక డ్రోన్ల ద్వారా కోవిడ్ 19కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద మొత్తంలో ప్రాంతాలను శుభ్రపరిచే మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసినందుకు అభినంద‌న‌లు తెలియ‌జేస్తున్నాను. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కరోనా పోరాటంలో కీలకం అని నిరూపించబడింది. కరోనా నిరోధానికి అజిత్‌ బృందం డ్రోన్లు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయని, సకాలంలో డ్రోన్లను పంపినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానని ఉప ముఖ్య‌మంత్రి అన్నారు



Kudos to Team #Dhaksha, mentored by filmstar #AjithKumar, for developing a way to sanitize large areas against COVID-19 via disinfectant drones.



Time and again, technology has proven to be critical in the fight against #COVID-19!@sugaradhana pic.twitter.com/3hwhciDZdt