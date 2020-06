యంగ్‌ హీరో చిరంజీవి సర్జా హఠాన్మరణం

బెంగళూరు: కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ కన్నడ హీరో చిరంజీవి సర్జా(39) గుండెపోటుతో బెంగళూరులో ఆదివారం కన్నుమూశారు. సీనియర్‌ హీరో, యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌ సర్జాకు చిరంజీవి సమీప బంధువు. ఈనెల ఆరో తేదీన చిరంజీవి శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బందిపడటంతో వెంటనే ఆయనను కుటుంబసభ్యులు సాగర్‌ అపోలో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. చిరంజీవి గుండెపోటుతో చనిపోయారని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఆయన గొంతులోని నమూనాలను వైద్య పరీక్షల కోసం పంపించారు.



నటి మేఘనా రాజ్‌ను చిరంజీవి 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. 2009లో వాయుపుత్ర సినిమాతో సర్జా తెరంగేట్రం చేశాడు. చిరంజీవి సర్జా ‘చిర్రు’, ‘చంద్రలేఖ’, ‘ఆటగర’, ‘భార్జరి’, ‘సీజర్’, ‘అమ్మ ఐ లవ్ యు’, ‘సింగా’, త‌దిత‌ర సినిమాల్లో నటించారు. ఆయన ఆఖరి సినిమా 'శివార్జున'. తన కెరీర్‌ మొత్తంలో 19 సినిమాలు చేస్తే అందులో 14 చిత్రాలు రీమేక్‌లే కావడం గమనార్హం. చిరంజీవి సర్జా మృతిపై సినీ, రాజకీయ, క్రీడా తదితర రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. చిరంజీవి ఆకస్మిక మరణంతో ఆయన అభిమానులు షాక్‌కు గురయ్యారు.



Shocked at the sudden demise of Kannada actor Chiranjeevi Sarja. He's just 39 years old. My condolences to the Sarja family. Rest in peace, Chiru. ???????? pic.twitter.com/2AtVto9Y8w — Allu Sirish (@AlluSirish) June 7, 2020

Deeply saddened and shocked to hear the passing away of #ChiranjeeviSarja. A young talent gone too soon. Condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 7, 2020

Extremely devastating to hear the untimely demise of actor Chiranjeevi Sarja.



My heartfelt prayers and condolences to his family members & fans. May his soul rest in peace. Gone too soon! pic.twitter.com/jqkhXCRlbH — DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 7, 2020