బాధ్య‌తారాహిత్యంగా ప్ర‌వ‌ర్తించి అంద‌రి దృష్టిలో ప‌డ్డ ప్ర‌ముఖ సింగ‌ర్ క‌నికా క‌పూర్. లండ‌న్ నుండి తిరిగొచ్చిన ఆమె క్వారంటైన్‌లో ఉండ‌కుండా ప‌లువురు ప్ర‌మ‌ఖుల‌తో క‌లిసి పార్టీల‌లో పాల్గొంది. కొద్ది రోజుల త‌ర్వాత ఆమెకి క‌రోనా పాజిటివ్ అని తేల‌డంతో అంద‌రు ఉలిక్కిప‌డ్డారు.క‌నికాతో క్లోజ్‌గా మూవ్ అయిన వారంద‌రిని వెంట‌నే క్వారంటైన్‌కి త‌ర‌లించారు. అయితే నిర్ల‌క్ష్యంగా ప్ర‌వ‌ర్తించిన ఆమెపై సోష‌ల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమ‌ర్శ‌లు వ‌చ్చాయి. పోలీసులు కేసు కూడా న‌మోదు చేశారు



ఇక బ్రిట‌న్ రాజ‌కుమారుడు చార్లెస్‌కి క‌రోనా పాజిటివ్ వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. అత‌ను ప్ర‌స్తుతం ఐసోలేష‌న్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం క‌నికా, చార్లెస్ ఇద్దరు క‌లిసి దిగిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్నాయి. చార్లెస్ నుండి క‌నికాకి క‌రోనా సోకిందా అనే కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. అస‌లు విష‌యం ఏమంటే ఈ ఫోటోలు ఇప్ప‌టివీ కావు. 2015, 2018ల‌లో ప్రిన్స్ చార్లెన్స్ నిర్వ‌హించిన 'ట్రావెల్స్ టు మై ఎలిఫెంట్స్' మరియు బ్రిటిష్ ఏషియన్ ట్రస్ట్ యొక్క 10 వ వార్షికోత్సవంకి క‌నికా హాజ‌రు కాగా, ఆ స‌మ‌యంలో దిగిన ఫోటోలని సంద‌ర్భాన్ని బ‌ట్టి వైర‌ల్‌ చేస్తున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం క‌నికా సంజ‌య్ గాంధీ ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, మూడో సారి కూడా ఆమెకి పాజిటివ్ అని తేలిన విష‌యం తెలిసిందే.



So you see, that’s where the trouble began. That damned smile... #PrinceCharles #KanikaKapoor #covid19 pic.twitter.com/h5dFFhCKxp

Prince Charles has been confirmed to be Suffering from Covid19 here is a Pic of his meeting by now famous Ms Kanika Kapoor. Now one Knows how and where he contracted his infection. Lady अब भारत में

???????????????????????????? pic.twitter.com/32eWoD1WbK