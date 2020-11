బాలీవుడ్ బ్యూటీ కంగనార‌నౌత్ సోద‌రుడు అక్ష‌య్ ర‌నౌత్ డెస్టినేష‌న్ వెడ్డింగ్ చేసుకోగా ఆయన పెళ్లి రాజ‌స్తాన్‌లోని ఉద‌య్‌పూర్‌లో ఘ‌నంగా జ‌రిగింది.ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన ప‌నులన్నింటిని కంగనా ద‌గ్గ‌రుండి చూసుకుంది. క‌రోనా వ‌ల‌న కేవ‌లం కొద్ది మంది కుటుంబ స‌భ్యులు, స‌న్నిహితులు మాత్ర‌మే హాజ‌రు కాగా, వేడుక‌కి సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు షేర్ చేస్తూ వ‌చ్చింది.



తాజాగా పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియోని షేర్ చేసింది కంగ‌నా. ఈ వేడుక జీవితంలో ఎప్ప‌టికీ నిలిచిపోతుందని పేర్కొంది. పెళ్ళిలో కంగ‌నా బ్లూ క‌ల‌ర్ లెహంగాలో మెర‌వ‌గా, దీనిని త‌యారు చేసేందుకు 14 రోజులకు పైగా స‌మ‌యం ప‌ట్టిందట‌. ఇక సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే జ‌య‌ల‌లిత జీవిత నేప‌థ్యంలో త‌లైవీ అనే సినిమా చేస్తున్న కంగ‌నా తేజాస్, ధాక‌డ్ అనే సినిమాలు చేస్తుంది. ర‌జ‌నీష్ ఘాయ్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌కత్వం వ‌హిస్త‌న్నాడు. మిమోహ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, మ‌నోజ్ తివారి కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు

Woke up to some videos and pictures of Aksht’s wedding, sharing one with my friends here.

This was undoubtedly the most wonderful time of my life these memories will always hold a special place in my heart. So many things came together and magic happened. Do watch when you can ❤️ pic.twitter.com/PV5AsNBcow