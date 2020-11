ఇండియ‌న్ సినిమా చ‌రిత్ర‌లో లెక్క‌లేన‌న్ని ప్ర‌యోగాలు చేసి అద్భుత‌మైన విజ‌యాలు సాధించిన క‌థానాయ‌కుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్. లోకనాయ‌కుడు, విశ్వ‌న‌టుడు, ఉల‌గ‌నాయ‌గ‌న్, సూప‌ర్ స్టార్ ఇలా ఎన్నో బిరుదుతుల‌తో అభిమానులు ఆయ‌న‌ని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఇండియ‌న్ సినిమాలోని విల‌క్ష‌ణ‌త్వాన్ని ప్ర‌పంచానికి చాటి చెప్పిన క‌మ‌ల్ హాస‌న్ న‌టుడిగానే కాదు స్క్రీన్‌ రైటర్‌గా, నిర్మాతగా, సింగర్‌గా, రచయితగా, రాజకీయ నాయకుడిగా ఇలా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా రాణిస్తున్నారు. ఈ రోజు 66వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న క‌మ‌ల్‌కు సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు నుండి శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.



న‌టుడు, మ‌క్క‌ల్ నీది మ‌య్య‌మ్ పార్టీ అధ్య‌క్షుడు క‌మ‌ల హాస‌న్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌ని విషెస్ చేసేందుకు అభిమానులు, పార్టీ స‌భ్యులు క‌మ‌ల్ ఇంటి వ‌ద్ద‌కు భారీగా చేరుకున్నారు. వారంద‌రికి కారులో నుండి ధ‌న్య‌వాదాలుతెలిపారు క‌మ‌ల్‌. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం క‌మ‌ల్ హాస‌న్ భార‌తీయుడు 2 చిత్రంతో పాటు బిగ్ బాస్ త‌మిళం సీజ‌న్ 4కు హోస్ట్‌గా కూడా ఉన్నారు.



Tamil Nadu: Actor and Makkal Needhi Maiam (MNM) party chief Kamal Haasan greets his fans and supporters, who had gathered outside his residence in Chennai, on his birthday today. pic.twitter.com/VWqprkBp7d