బాలచందర్ ను గుర్తుచేసుకున్న రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్

చెన్నై : ఎందరో మహా నటీనటులను భారత సినిమా పరిశ్రమకు అందించి కేబీ సార్ గా పిలుచుకొనే లెంజండరీ డైరెక్టర్ కే బాలచందర్ 90 వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనను స్మరించుకున్నారు ప్రముఖ హీరోలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్. తాము సినిమా హీరోలుగా నిలదొక్కుకునేందుకు సహకరించిన కే బాలచందర్ కు ఎంతగానో రుణపడి ఉన్నట్లు చాలా సార్లు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. కే బాలచందర్ జయంతి సందర్భంగా ఆయనతో పనిచేసిన అనుభవాలను ట్విట్టర్ ద్వారా పంచుకున్నారు.



"మిస్టర్ కే బాలచందర్. యుక్తవయసులో నేను విన్న కీర్తితో కూడిన పేరు. నా లాంటి నటుడి జీవితంలో అతను చాలా పాత్రలు పోషిస్తాడని ఎవరు అనుకోలేదు. ఆయన నాకు లబ్ధిదారుడు, గురువు, సహకారి, తండ్రి. ఇప్పుడు నేను తన బిడ్డను. భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అనిర్వచనీయమైన ఈ వ్యక్తికినా వందనం" అని ట్విట్టర్లో రాశారు.

అదేవిధంగా, రజనీకాంత్ తన వీడియోలో కే బాలచందర్ లేకపోతే తాను నటుడిగా మారలేకపోయేవాడినన్నారు. "ఈ రోజు నా గురువు కేబీ సార్ 90 వ జయంతి. ఆయన నన్ను పరిచయం చేయకపోయినా నేను నటుడిగా మారిపోతాను. విలన్ పాత్రలు, చిన్న పాత్రలు చేయడంలో సంతృప్తి చెందాను. నాకింతగా ప్రజాధరణతోపాటు కీర్తీ , సంపద వచ్చాయంటే ఇవన్నీ కేవలం కేబీ సార్ చలువే" అని ట్విట్టర్లో వీడియో పోస్ట్ చేశారు. తనకు రజనీకాంత్ అని పెట్టింది కూడా బాలచందర్ గారే అని చెప్పారు. నన్ను పూర్తి నటుడిగా చేయడమే కాకుండా కోలీవుడ్ కు పరిచయం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. కేబీ సార్ తర్వాతే నా కుటుంబం అని పేర్కొన్నారు.

తమిళ సినిమాకు గొప్ప ఆకృతులను ఇవ్వడమే కాకుండా కొన్ని బలమైన మహిళా పాత్రలను తయారుచేసి బహుమతిగా అందిచ్చారు. 2014 డిసెంబర్ 23న ఆయన కన్నుమూశారు.

Mr.K.Balachander. A mere name with fame that I heard as a teenager. Who would have thought he would take many roles in the life of an actor like me. Benefactor, mentor, collaborator, father & now when I think of his child like energy, I feel the pride of a father.

