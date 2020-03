కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌క‌టించిన లాక్‌డౌన్ కారణంగా ప్ర‌జ‌లంద‌రు ఇళ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మ‌య్యారు. ఇక ఈ ఖాళీ స‌మ‌యాన్ని ఒక్కొక్క‌రు ఒక్కోలా వినియోగించుకుంటున్నారు. హ‌లో చిత్రంలో అఖిల్ స‌ర‌స‌న న‌టించిన క‌ళ్యాణి ప్రియ‌ద‌ర్శ‌న్ మాత్రం ఈ 21 రోజుల పాటు 21 చిత్రాలు చూడాల‌ని డిసైడ్ అయింద‌ట‌. ఇందులో భాగంగా ఆమె రీసెంట్‌గా మిరాకిల్ ఇన్ సెల్ నెం.7 అనే ట‌ర్కీష్ చిత్రాన్ని వీక్షించింది. ఈ సినిమా చూసి తాను ఎంతో ఏడ్చాన‌ని చెబుతూ, అంద‌రు త‌ప్ప‌క చూడాల‌ని సూచ‌న‌లు చేస్తుంది.



క‌ళ్యాణి త‌న కామెంట్‌లో.. నేను సాధార‌ణంగా వేరే సినిమాల గురించి నా ట్విట్ట‌ర్‌లో ప్ర‌స్తావించ‌ను. కాని మిరాకిల్ ఇన్ సెల్ నెం.7 చిత్రాన్ని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు చూడాల‌ని చెబుతున్నాను. కొన్ని అసాధార‌ణ‌మైన క‌థ‌ల‌కి భాష‌, సంస్కృతి ఉండ‌దు. ఈ సినిమా కూడా అలాంటిదే. లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా ఇప్పుడు చూసే టైం దొరికింది. సినిమా చూస్తూ చివ‌ర‌గా ఎప్పుడు ఏడ్చానో గుర్తు లేదు. కాని గురువారం సినిమా చూసి ఎంతో భావోద్వేగానికి గురైన నేను, కొంత స‌మ‌యం నాతో నేను గ‌డ‌పాల‌ని అనుకున్నాను. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు చూడాల్సిన సినిమా ఇది క‌ళ్యాణి ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

I don’t normally recommend films on my Twitter. But felt this is a film everyone should watch if they can. Some stories are universal. Every language and every culture can relate.This is one such gem. And now we have the time to watch #CoronaLockdown @Aras_B_iynemli @Altikirkbes pic.twitter.com/ImiXiGm9LD