బెంగళూరులోని ఓ పార్క్‌లో స్పోర్ట్స్ బ్రా వేసుకుని త‌న స్నేహితురాలితో వర్కౌట్లు చేస్తోన్న సంయుక్త హెగ్డేపై కవితా రెడ్డి అనే మహిళ దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప‌బ్లిక్ ప్లేస్‌ల‌లో ఇలాంటి బ‌ట్టలు వేసుకొని తిరుగుతారా అంటూ క‌వితా రెడ్డి.. సంయుక్త‌తో పాటు ఆమె స్నేహితురాలిపై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేసింది. ఈ వ్య‌వ‌హారాన్నంతా రికార్డ్ చేసిన సంయుక్త త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ న్యాయం చేయాల‌ని కోరింది.



ఈ ఘ‌ట‌నపై ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు ఆశ్చ‌ర్యాన్ని వ్య‌క్తం చేస్తూ సంయుక్త‌కు త‌మ మ‌ద్ద‌తు తెలిపారు. తాజాగా కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ త‌న ట్వీట్‌లో ఓరి దేవుడా సామ్! ఇలా జ‌రిగిందంటే నమ్మేలేక‌పోతున్నాను. క‌వితా రెడ్డి గారు మీ కోపానికి గ‌ల కార‌ణం ఏంటో తెలుసుకొని ప‌రిష్క‌రించుకోవాలి. మీ ఫ్ర‌స్ట్రేష‌న్‌, కోపం ఎక్క‌డి నుండి వ‌చ్చిందో తెలుసుకోవాలి. అన్నింటికి మించి అమ్మాయిలు ఏం వేసుకోవాలో వాళ్ళ‌కు తెలుసు. ఎదుటివారి గురించి పట్టించుకోవడం మాని మన పని మనం చూసుకుంటే మంచిది’’ అని పేర్కొన్నారు.



Omg Sam! can’t believe this even happened! Miss Kavitha reddy,u need to deal with ur anger issues n figure out where this frustration/aggression comes from,a lot more than what young girls choose to wear, doing their own thing-high time we all mind our own affairs! #ThisIsWrong https://t.co/clxoGE6eRC