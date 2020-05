క‌లువ క‌ళ్ల సుంద‌రి కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో ఎక్కువ‌గా కిచెన్‌కి ప‌రిమిత‌మైంది. సినిమా షూటింగ్స్ లేక‌పోవ‌డంతో కిచెన్‌లో ప్ర‌త్యేక వంట‌కాలు చేస్తూ నోరూరిస్తుంది. స‌మోసాలు, ఇత‌ర‌త్రా వంట‌కాలు చేసిన ఈ అమ్మ‌డు తాజాగా కేక్ త‌యారు చేసింది.



చాకొలేట్ కేక్‌తో పాటు క్యారెట్ కేక్ త‌యారు చేసిన‌ట్టు కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేసింది. లాక్‌డౌన్ త్వ‌ర‌లోనే ముగుస్తుంది అంటూ కేక్‌కి సంబంధించిన ప‌లు ఫోటోలు షేర్ చేసింది. కాజ‌ల్ వంట‌కాల‌కి ఆమె ఫ్యాన్స్ తెగ ఫిదా అవుతున్నారు



I’ve been on a baking spree (cooking up a storm quite literally!), trying different recipes and ingredients for the perfect #chocolatecake as well as a very decadent #carrotcake with cream cheese frosting ???? (so much so for my diet????????‍♀️????????‍♀️) ((this lockdown better end soon!!)) pic.twitter.com/lGXYj8KfNB