అందాల చంద‌మామ కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ కౌన్ హో గ‌యా మూవీలో చిన్న పాత్ర చేసి ఆ త‌ర్వాత ల‌క్ష్మీ క‌ళ్యాణం చిత్రంతో వెండితెర‌కు ప‌రిచ‌యం అయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. చంద‌మామ చిత్రం ఈ అమ్మడి కెరియ‌ర్‌కు ట‌ర్నింగ్ పాయింట్ కాగా, అక్క‌డ నుండి వెనుక తిరిగి చూసుకోలేదు. తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ భాష‌ల‌లో వైవిధ్య‌మైన సినిమాలు చేసి ప్రేక్ష‌కుల‌ని అల‌రించింది. ప్ర‌స్తుతం చిరంజీవి స‌ర‌స‌న ఆచార్య అనే సినిమా చేస్తున్న కాజ‌ల్ ‌, క‌మ‌ల్ స‌ర‌స‌న ఇండియ‌న్ 2, మంచు విష్ణు స‌ర‌స‌న‌ మోస‌గాళ్లు, జాన్ అబ్ర‌హాంతో ముంబ‌యి స‌గ‌, దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ స‌ర‌స‌న హే సినామికాలో న‌టిస్తున్నారు. అలాగే లైవ్ టెలికాస్ట్ అనే వెబ్‌సిరీస్‌లో న‌టించ‌గా.. ఇది త్వ‌ర‌లో విడుద‌ల కానుంది.



ఈ రోజు కాజల్ అగ‌ర్వాల్ పేరుతో ఆమె అభిమానులు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నారు. దీంతో ట్రెండింగ్‌లోకి వ‌చ్చేసింది. మ‌రి అస‌లు కాజ‌ల్ పేరుతో ఫ్యాన్స్ చేస్తున్న ఈ ర‌చ్చ‌కు కార‌ణం ఏంటంటే ఆమె అభిమాన గ‌ణం డిసెంబ‌ర్ 20ని వ‌ర‌ల్డ్‌ కాజ‌లిజం డేగా ప్ర‌క‌టించుకొని పండుగ చేసుకుంటున్నార‌ట‌. ఈ కార‌ణంగానే కాజ‌ల్ ఫ్యాన్స్ త‌మ అభిమాన న‌టి ఫొటోల‌ను షేర్ చేస్తూ వ‌రుస‌ ట్వీట్ల‌తో ర‌చ్చ ర‌చ్చ చేస్తున్నారు.



కాజ‌లిజం డే అంటూ త‌న‌కోసం ఒక డేని క్రియేట్ చేసి ఇలా సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌చారం చేయ‌డాన్ని చూసిన కాజ‌ల్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా సంతోషం వ్య‌క్తం చేసింది. నా ప్రియ‌మైన అభిమానుల్లారా, మీరు చేసే ప‌నులు నా మ‌న‌సుకు హ‌త్తుకున్నాయి. మ‌నం అంద‌రం క‌లిసి ప్ర‌పంచాన్ని అందంగా మార్చుదాం. నాపై మీరు చూపించే ప్రేమ‌కు ఎప్పుడు కృత‌జ్ఞురాలినై ఉంటాను అని ట్వీట్ చేసింది కాజల్‌. ఆ మ‌ధ్య ఈ అమ్మ‌డికి సంబంధించి మేడ‌మ్ టుస్సాడ్స్‌లో మైన‌పు విగ్ర‌హం నెల‌కొల్ప‌గా, ఆ గౌర‌వం పొందిన మొద‌టి సౌత్ హీరోయిన్‌గా కాజ‌ల్ రికార్డు సాధించింది.



My dear fans, your kind words and actions have warmed my heart. I hope together, we can make a significantly positive difference to this beautiful world we are lucky to live in. Thank you for all the love pouring in, today, and everyday! #KajalismDay #forevergrateful ????????❤️???????? pic.twitter.com/7ah2bCubhu