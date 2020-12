టాలీవుడ్ చందమామ కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ అక్టోబ‌ర్ 30న త‌న చిన్న‌నాటి స్నేహితుడు గౌత‌మ్ కిచ్లుని వివాహం చేసుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. క‌రోనా వ‌ల‌న కొద్ది మంది కుటుంబ స‌భ్యుల మ‌ధ్య పెళ్లిపీటలెక్కిన కాజ‌ల్ హ‌నీమూన్ కోసం మాల్దీవుల‌కి వెళ్లింది. అక్క‌డ త‌న భ‌ర్త‌తో ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తూ వాటికి సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు త‌న సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.



ఇక ఈ రోజు త‌న భ‌ర్త‌తో క‌లిసి ఆచార్య సెట్‌లో అడుగుపెట్టింది. నూత‌న దంప‌తుల‌కి చిరంజీవితో పాటు చిత్ర యూనిట్ ఘ‌నంగా స్వాగ‌తం ప‌లికింది. దండ‌లు మార్పించి కేక్ కూడా క‌ట్ చేయించారు. నేటి నుండి ఆచార్య చిత్రం నాన్ స్టాప్ షూటింగ్ జ‌రుపుకోనుండగా, మార్చి వ‌ర‌కు చిత్రానికి సంబంధించి అన్ని కార్య‌క్ర‌మాల‌ని పూర్తి చేయాలని టీం భావిస్తుంది.



Kajal & Gautam Kitchlu Took Blessings from @KChiruTweets in the Sets of #Acharya As @MsKajalAggarwal Joined the Sets Today! Shooting Happening in Surroundings of Hyd @SivaKoratala @DOP_tirru #SureshSelvarajan & Anvesh Reddy were along with them in Sets @KonidelaPro @MatineeEnt. pic.twitter.com/hQyjaNIKlh