మాట‌ల మాంత్రికుడు త్రివిక్ర‌మ్ శ్రీనివాస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెర‌కెక్కిన చిత్రం జులాయి. ఆగ‌స్ట్ 9,2012న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద విజ‌య డంఖా మోగించింది. బ‌న్నీ రేంజ్ ఏంటో బాక్సాఫీస్‌కి రుచిచూపించింది. అభిమానులు సినిమాలోని ప్ర‌తి స‌న్నివేశానికి మంత్ర‌ముగ్ధుల‌య్యారు. నేటితో ఈ చిత్రం ఎనిమిదేళ్ళు పూర్తైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా అల్లు అర్జున్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా చిత్ర బృందానికి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.



ఎనిమిదేళ్ల జులాయి. ఎంత అద్భుత విజ‌యం. ఇలాంటి మంచి హిట్ అందించిన ద‌ర్శ‌కులు త్రివిక్ర‌మ్‌, నా స్నేహితుడు దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్‌, నా చిత్ర నిర్మాత‌లు రాధా కృష్ణ‌, దాన‌య్య‌, మిగ‌తా చిత్ర న‌టీన‌టులు ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేస్తున్నాను. ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో మంచి అనుభూతి పొందాను అని అల్లు అర్జున్ జులాయి చిత్రం ఎనిమిదేళ్ళు పూర్తైన సంద‌ర్భంగా సినిమాకి సంబంధించిన పోస్ట‌ర్ షేర్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు.

జులాయి చిత్రం.. వరుడు, బద్రీనాథ్ లాంటి ప్లాపుల తర్వాత అల్లు అర్జున్‌కి భారీ హిట్ ఇచ్చిన చిత్రం. ఈ సినిమాకి ముందుగా హాని అనే టైటిల్ అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత జులాయి అనే టైటిల్ ని ఫిక్స్ చేశారు. * ముందుగా ఈ సినిమాలో విలన్ గా కన్నడ నటుడు సుదీప్ ని అనుకున్నాడు త్రివిక్రమ్ .. కానీ సుదీప్ డేట్స్ అడ్జెస్ట్ కాక సోనూసూద్ ని తీసుకున్నాడు త్రివిక్రమ్.1600 స్క్రీన్‌ల‌లో రిలీజైన ఈ చిత్రం బ‌న్నీ కెరీర్‌లో అతిపెద్ద రిలీజ్‌. 35 కోట్ల‌తో రూపొందిన జులాయి దాదాపు 60 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్స్ రాబ‌ట్టింది. 2012 నంది పురస్కారాలలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రంగా ఈ సినిమా నిలిచింది. అలానే ఇదే చిత్రానికి గాను ఉత్తమ కొరియోగ్రాఫర్ (మీ ఇంటికి ముందో గేటు) విభాగంలో జానీ నంది అవార్డు అందుకోగా, ఉత్తమ సహాయనటుడుగా రాజేంద్రప్రసాద్ కి అవార్డు లభించింది.

8 years of Julai . What a memorable hit . I would like to Thank #trivikram garu , my dear friend @thisisdsp , and my producers Radha Krishna & Danaayya garu and the entire cast n crew for a wonderful experience. #julai pic.twitter.com/HEMlGB6Kwi