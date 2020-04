గత రెండు వారాలుగా కోవిద్ 19 లక్షణాలతో బాధపడుతున్న హ్యారీ పోటర్ పుస్తకాల రచయిత జెకె రౌలింగ్ త‌న భ‌ర్త స‌ల‌హాతో త్వ‌ర‌గా కోలుకున్నాన‌ని చెబుతున్నారు. శ్వాసకోశ లక్షణాల నుండి ఎలా ఉపశమనం పొందాలో నా భర్త డాక్టర్ నీల్ ముర్రే త‌గు సూచ‌న‌లు చేశారు. అవి పాటిస్తూ పూర్తిగా కోలుకున్నాన‌ని ర‌చ‌యిత ట్వీట్ చేశారు.



లండ‌న్‌లోని క్వీన్స్ హాస్పిట‌ల్ వైద్యులు చెబుతున్న విష‌యాల‌ని త‌న య్యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా షేర్ చేసింది. వారు చెబుతున్న టెక్నిక్స్ క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నుండి బ‌య‌ట ప‌డేందుకు ఎంతగానో ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొంది. మీ ప్రేమ‌కి నా ధ‌న్య‌వాదాలు. ప్ర‌స్తుతం నేను పూర్తిగా కోలుకున్నాను. వైద్యులు సిఫార‌సు చేసిన సాంకేతిక‌త వ‌ల‌న ఎలాంటి దుష్ప్ర‌భ‌వాలు లేవు. ఇవి మీ ప్రియ‌మైన వారికి చాలా ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌తాయి అని రౌలింగ్ పేర్కొంది.



రౌలింగ్ షేర్ చేసిన వీడియోలో వైద్యుడు వివ‌రిస్తూ ..సంక్రమణ ప్రారంభ దశలో సాంకేతికతను అవలంబించడం వ‌ల‌న త్వ‌రగా కోలుకోవ‌చ్చు. ఐదు సార్లు లోతైన బ్రీత్ తీసుకొని 5 సెక‌న్లు ఉండి ఆ పై ఊపిరి పీల‌చ్చుకోవాలి. ఆర‌వ శ్వాస అప్పుడు మీకు దగ్గు బాగా వ‌స్తే నోటికి క్లాత్ అడ్డుపెట్టుకోండి. ఇలా రోజుకి రెండు సార్లు చేస్తూ,10 నిమిషాల పాటు బ్రీత్ ఎక్సర్‌సైజ్‌లు చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పారు.



Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube