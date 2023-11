Japan Is A Universal Entertainer Says Karthi

Japan | జపాన్‌ యూనివర్సల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌.. ప్రమోషన్స్‌లో హీరో కార్తీ

November 2, 2023 / 07:01 PM IST

Japan | కోలీవుడ్ యాక్టర్‌ కార్తీ (Karthi) టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జపాన్‌ (Japan). రాజు మురుగన్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్‌ వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతీ రోజు ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు కార్తీ. జపాన్ దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ అయిపోయాడు కార్తీ. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో మీడియాతో చిట్ చాట్ చేశాడు కార్తీ.

జపాన్‌ యూనివర్సల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ అని.. మాస్‌, ఫన్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగుతుందని చెప్పాడు కార్తీ. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా కొత్త అనుభూతిని అందిస్తానన్నాడు. అంతేకాదు ఖైదీ 2 జనవరి 2024లో ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ తలైవా సినిమా కారణంగా ఆలస్యం కానుంది. రజినీకాంత్ సార్ సినిమా పూర్తవగానే ఖైదీ 2 సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఒకే సారి జపాన్‌, ఖైదీ 2 సినిమాల గురించి అప్‌డేట్ ఇచ్చి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు కార్తీ.

ఇప్పటికే జపాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌, ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. జపాన్ కోసం ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని విధంగా మేకోవర్‌ మార్చుకున్నాడని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్ చెబుతున్నాయి. జపాన్ టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. జపాన్‌ తెలుగు థ్రియాట్రికల్ రైట్స్‌ను పాపులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ( అక్కినేని నాగార్జున హోంబ్యానర్‌) అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మరోసారి దక్కించుకుంది.

హర్ట్‌ ఆఫ్ ది సిటీలో ఒకడు కన్నం వేసి రూ.200 కోట్ల విలువ చేసే నగలు ఎత్తుకెళ్తే.. మీ లా అండ్ ఆర్డర్‌ లా చూస్తూ కూర్చుందా.. అనే డైలాగ్స్‌తో సాగుతున్న టీజర్‌.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. జపాన్‌లో కార్తీ స్టైలిష్‌ లుక్‌తో సందడి చేస్తున్నాడు.మీరనుకుంటున్నట్టు కాదు.. వాడు దూల తీర్చే విలన్‌.. అంటూ కార్తీ క్యారెక్టరైజేషన్‌ను ఎలివేట్‌ చేస్తున్న విజువల్స్‌ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారాయి. జపాన్‌లో సునీల్, విజయ్‌ మిల్టన్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ఆర్ ప్రకాశ్‌ బాబు, ఎస్‌ ప్రభు నిర్మిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

