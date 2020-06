సుశాంత్ ను గుర్తుచేసుకొన్న స్పేస్ యూనివర్సిటీ

న్యూఢిల్లీ: రెండు రోజుల క్రితం తన ఇంట్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్ ను ఫ్రాన్స్ లోని అంతర్జాతీయ స్పేస్ యూనివర్సిటీ గుర్తుచేసుకొన్నది. ఆయన ఆకస్మిక మరణం నిజంగానే తీరని లోటని పేర్కొన్నది. ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నట్టు ట్విట్టర్లో ఐఎస్యూ పోస్ట్ చేసింది. సుశాంత్ కు ఆస్ట్రోనమీ అన్నా, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అన్నా ఎనలేని ప్రేమ అని గుర్తు చేసుకొన్నది. ఎస్ టీ ఈ ఎం (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్) విద్యావిధానం పట్ల సుశాంత్ మక్కువ చూపేవాడని, తమ విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శిస్తానని 2019 లో హామీ ఇచ్చినట్లు ఐఎస్యూ ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నది.

We @isunet are deeply saddened by the dramatic news on the death of well known Indian actor @itsSSR

Mr Singh Rajput was a believer and strong supporter of STEM education and was following ISU on social media. https://t.co/E3GZFHdZdo pic.twitter.com/PAqwY5MGoB