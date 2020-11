సుమంత్ అశ్విన్, శ్రీకాంత్‌, భూమికా వావ్లా, తాన్యా హోప్, శ్రీకాంత్ మేక ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం ఇదే మా క‌థ‌. గుర‌ప్ప ప‌ర‌మేశ్వ‌ర ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ పై నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని గురుప‌వ‌న్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సునీల్ కాశ్య‌ప్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నలుగురి పాత్ర‌ల పోస్ట‌ర్లు విడుద‌ల చేసింది చిత్ర‌యూనిట్. అడ్వెంచ‌ర్ రైడ‌ర్ గా సుమంత్ అశ్విన్‌, రైడ‌ర్ మ‌హేంద్ర‌గా శ్రీకాంత్‌, రైడ‌ర్ ల‌క్ష్మిగా భూమిక‌, యాంగ్రీ బ‌ర్డ్ రైడ‌ర్ మేఘ‌నాగా తాన్యా హోప్ బుల్లెట్ పై వివిధ లొకేష‌న్ల బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్న ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్లు సినిమాపై ఆస‌క్తిని పెంచుతున్నాయి.



రోడ్ ట్రిప్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ఇదే మా క‌థ‌. తెలుగుతోపాటు ఇండియాలోనే కూడా ఇలాంటి జోన‌ర్ లో వ‌స్తున్న తొలి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. న‌లుగురు వ్య‌క్తులు క‌లిసి రోడ్ ట్రిప్ ను ఎలా కొన‌సాగించార‌నే క‌థాంశంతో ఇదే మా క‌థ సాగ‌నుంది.

Meet RIDERS #SumanthAshwin as Ajay, @actorsrikanth as Mahendra,@TanyaHope_offl as Meghana and @bhumikachawlat as Lakshmi in#IdheMaaKatha ???? ????. The journey is on!



???? #GuruPawan

???? #SunilKashyap

???? #RamPrasad

✂ @EditorJunaid

???? #MaheshGolla #GurappaParameswaraProductions pic.twitter.com/FiCpBOI1PS