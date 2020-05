బ్రదర్ నీకు తప్పకుండా రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇస్తా: రాంచరణ్‌

హైదరాబాద్‌: నేడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌కు కోస్టార్‌ రాంచరణ్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు. నా ప్రియమైన సోదరుడు తారక్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా నీకు రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇవ్వాలని తెలుసు. ఖచ్చితంగా నీకు అద్భుతమైన కానుక ఇస్తాను. మరిన్ని వేడుకల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని రాంచరణ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.



ఇటీవలే రాంచరణ్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ..సర్ ఫ్రైజ్ కానుకగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు ఫస్ట్‌ లుక్‌ వీడియోను ఎన్టీఆర్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

Happy Birthday to my dear brother @tarak9999! I know I owe you a return gift. But, I promise I will give you the best. More celebrations await... ???? pic.twitter.com/ZW9UgmBu2G





తతాను మించిన మనవడు.. నవరస నటసార్వభౌముడు.. తారక్‌